فيديو.. مشاهد لنزوح العوائل الأوكرانية وأطفالهم فرارًا من القصف الروسي

رصدت مقاطع فيديو مشاهد لنزوح العوائل الأوكرانية وأطفالهم فرارًا من الحرب الروسية.

وتظهر اللقطات التي بثتها "الإخبارية" فرار الكثير من وطأة القصف البحري والجوي الروسي، خاصة بعد تصاعد وتيرة العدوان منذ ساعات الصباح الأولى؛ حسب المصادر الأوكرانية.

وترددت أنباء عن انقطاع 80% من خدمة الإنترنت في أوكرانيا.

ومن جانبها قالت السفارة الأمريكية في كييف: إن الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء أوكرانيا شديدة التقلب وقد تتدهور دون سابق إنذار.

وفي سياق متصل قال مجلس الأمن القومي الأوكراني: "نعمل على التصدي للغزو الروسي بأفضل ما نستطيع، والأوضاع في كييف تحت سيطرة قواتنا المسلحة".

رئاسة الأركان الأوكرانية أكدت أن قتالًا عنيفًا اندلع في مدينة فاسيلكوف بالعاصمة كييف، وإسقاط طائرتين روسيتين.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تواجه مقاومة شديدة بأحياء العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي بيان لها أشارت إلى أن أوكرانيا تمكنت من الاحتفاظ بمدن رئيسة على الرغم من الاعتداءات المتكررة من القوات العسكرية الروسية، في محاولة لتطويق العاصمة كييف، لكنها واجهت "مقاومة قوية" من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقامت القوات الروسية بإنزال برمائي في منطقة بين مدينتي ماريوبول وميليتوبول، الواقعتين في جنوب أوكرانيا، ضمن محاولات عزل العاصمة الأوكرانية ومحاولة إحداث ثغرة للسيطرة عليها.