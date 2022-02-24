فيديو.. مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن يُحرج نظيره الروسي بسؤال "ناري"

وجّه مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن سيرغي كيسليتسيا سؤالاً لنظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة عاصفة أعقبت الهجوم على بلاده، حيث قال: "هل شاهدت رئيسك وهو يعلن الحرب؟".

يشار إلى أنه فجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وقد سمع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، ومن ثم دوّت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرًا من أنه في حالة حدوث تدخّل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدًا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.