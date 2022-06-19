فيديو "نقل أسلحة نووية على حدود فنلندا".. "رويترز" تروي القصة الحقيقية

وحددت "رويترز" الموقعَ الجغرافي للمركبات على طريق "A-181" شمال سانت بطرسبرغ؛ حيث إنها تسير بالفعل في اتجاه فيبورغ بالقرب من الحدود مع فنلندا؛ لكنها تبعد أيضًا 89 كيلومترًا عن المدينة، ولم تؤكد "رويترز" ما إذا كانت هذه هي وجهتها النهائية.