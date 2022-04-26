في أولى زياراته الخارجية.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة هذا الأسبوع

وكان شريف، بحسب «الشرق الأوسط» قد ترأس أمس، اجتماعاً رفيع المستوى، لاستعراض الأمور المتعلقة بزيارته للسعودية، وأكد خلاله أن باكستان والمملكة تتمتعان بالعلاقات الأخوية، وأصدر توجيهاته إلى السلطات المعنية لبذل المساعي الجادة لتعميق مزيدٍ من الروابط الثنائية بين البلدين.