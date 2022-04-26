في أولى زياراته الخارجية.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة هذا الأسبوع

يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، المملكة، في أول زيارة خارجية له نهاية أبريل الحالي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد، أكّد أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لزيارة المملكة على رأس وفد رفيع المستوى، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وقال افتخار أحمد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية»، إن تلك الزيارة ستكون الزيارة الخارجية الأولى لشهباز شريف منذ تعيينه رئيساً للوزراء في 11 أبريل الحالي.
وكان شريف، بحسب «الشرق الأوسط» قد ترأس أمس، اجتماعاً رفيع المستوى، لاستعراض الأمور المتعلقة بزيارته للسعودية، وأكد خلاله أن باكستان والمملكة تتمتعان بالعلاقات الأخوية، وأصدر توجيهاته إلى السلطات المعنية لبذل المساعي الجادة لتعميق مزيدٍ من الروابط الثنائية بين البلدين.
وانتخب البرلمان الباكستاني شريف، لتولي منصب رئيس الوزراء في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي، بعد الإطاحة بسلفه عمران خان.