في إشارة إلى الصين.. الخارجية الأمريكية: سنعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا

وفي المقابل، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الاثنين، إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل إتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشددًا على أن بلاده لم تطلب بأي شكلٍ من الأشكال مساعدات عسكرية من بكين.