في إطار الهدنة الأممية.. إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء

نقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم (الاثنين)، عشرات المسافرين من صنعاء إلى عمّان، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من صنعاء، في إطار الهدنة الأممية.