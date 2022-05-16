في إطار الهدنة الأممية.. إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء

نقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم (الاثنين)، عشرات المسافرين من صنعاء إلى عمّان، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من صنعاء، في إطار الهدنة الأممية.
ووصلت الطائرة إلى صنعاء، قادمة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ثم أقلعت من مطار صنعاء بعيد الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات قبل أن تهبط في عمّان.
وأقلت الطائرة نحو مائة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون، وفقاً لـ"فرانس 24".
ومن المقرر أن تغادر طائرة أخرى العاصمة الأردنية متوجهة إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم.