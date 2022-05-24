في إطار الهدنة .. مصر توافق على تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وصنعاء

في السياق نفسه، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبّر فيه عن خالص شكره للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.