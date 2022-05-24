في إطار الهدنة .. مصر توافق على تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وصنعاء

وافقت الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء) على طلب نظيرتها اليمنية، على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء، والعاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لاتفاق الهدنة الأممية.
وأعرب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، عبر "تويتر"، عن عميق الشكر للحكومة المصرية على تلبية طلب الحكومة اليمنية والموافقة على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة وفقًا لاتفاق الهدنة.
وأوضح أن الجهات المختصة في البلدين ستعمل خلال الأيام القادمة للتنسيق واستكمال الإجراءات الفنية لتسيير الرحلات.
في السياق نفسه، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبّر فيه عن خالص شكره للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.