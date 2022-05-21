في جلسة خاصة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تستذكر سيرة الشيخ خليفة بن زايد

وقال العتيق: إن دولة الإمارات والأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع فقدوا برحيل الشيخ خليفة، قائدًا فذًّا، ورجلًا حكيمًا، كرس حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية، ومواصلة مسيرة النھضة التي بدأھا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان -رحمه الله- حتى أصبحت دولة الإمارات أنموذجًا رائدًا في جميع المجالات على مستوى العالم، وسيظل أثره الطيب ومبادؤه السامية في حب الخير والعطاء والتسامح نبراسًا يحتذى لأجيال المستقبل.