في خضم حرب أوكرانيا.. "طلب غريب" من ترامب لبوتين بشأن بايدن

في خضم الحرب المستعرة في أوكرانيا، طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ شيئاً بدا غريباً بالنسبة للبعض من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ ولا يتعلق بمسار الحرب.
ودعا ترامب؛ في مقابلة نُشرت الثلاثاء، بوتين؛ إلى نشر أي "معلومات ضارّة" بحوزته تتعلق بعائلة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.
ودفع ترامب؛ لموقع "Just The News" بشأن وجود تعاملات تجارية بين روسيا وهانتر بايدن؛ ابن الرئيس الأمريكي.
وطالب ترامب؛ الرئيس الأمريكي السابق، بوتين؛ بالكشف عن أي معلوماتٍ قد تكون بحوزته على الأمر.
وقال: "أعتقد بأن بوتين يعرف الإجابة عن ذلك"، في إشارة إلى تعاملات هانتر بايدن؛ المحتملة مع روسيا".
وأضاف: "أظن أن عليه أن ينشرها، ويجب أن تعرف تلك الإجابة".
وانتقدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات ترامب؛ وقالت إنها تسعى لتحقيق غاية داخلية بمساعدة من أكبر خصوم أميركا.
وقالت إنه أحدث مثال على استعداد ترامب؛ لاستجداء القوى الأجنبية واستغلالها في سبيل المصالح الداخلية، حتى من بوتين الذي يقود الحرب في أوكرانيا حالياً.
وكان هانتر بايدن؛ قد حصل على أموال لقاء أعماله الاستشارية من دول، مثل أوكرانيا والصين، بينما كان والده نائباً للرئيس.
وتدير وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بشأن هذه المعاملات، لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل على أن بايدن؛ متورّط في فساد يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية.
ولا يتصل التحقيق الحالي بالرئيس بايدن؛ فهو يقتصر على نجله الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.