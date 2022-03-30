في خضم حرب أوكرانيا.. "طلب غريب" من ترامب لبوتين بشأن بايدن

وتدير وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بشأن هذه المعاملات، لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل على أن بايدن؛ متورّط في فساد يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية.