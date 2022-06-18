في خطوةٍ نادرة.. "زيلينسكي" يخرج من كييف ويزور "هدف موسكو"

وأظهر مقطع فيديو نَشَرته الرئاسة الأوكرانية، زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًّا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية؛ لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.