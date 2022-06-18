في خطوةٍ نادرة.. "زيلينسكي" يخرج من كييف ويزور "هدف موسكو"

في خطوةٍ نادرة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نادرًا ما ينتقل خارج العاصمة كييف منذ الاجتياح الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، السبت.
وأظهر مقطع فيديو نَشَرته الرئاسة الأوكرانية، زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًّا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية؛ لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.
ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو؛ لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".