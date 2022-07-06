في ظل عدم الاستقرار.. "بكين" تُبدي استعدادها لبناء نظام عالمي أكثر عدالة

وأضاف "تشي": "الصين مستعدة في الوضع الحالي لتعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل، والتنسيق والتعاون مع البلدان النامية الأخرى، وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية بحزم، والمساعدة في تكوين وقيام نظام سياسي واقتصادي دولي أكثر عدلًا وعقلانية".