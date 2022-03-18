في فيديو مسجل من كييف.. "زيلينسكي" يستغيث بالغرب: دافعوا عنا!

يُذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف؛ ما استدعى استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب، كما جرّ على روسيا عقوبات موجعة فاق عددها 5 آلاف عقوبة، وطالت مختلف القطاعات.