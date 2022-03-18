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في فيديو مسجل من كييف.. "زيلينسكي" يستغيث بالغرب: دافعوا عنا!

نوه إلى أن بلاده ليس لديها قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا
في فيديو مسجل من كييف.. "زيلينسكي" يستغيث بالغرب: دافعوا عنا!

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

سبق
سبق

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في بلاده لليوم الـ23 على التوالي، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة إلى الغرب.

وقال "زيلينسكي" للغرب، في فيديو مسجل من كييف، اليوم الجمعة: "دافعوا عنا"، لافتاً إلى أن بلاده ليس لديها قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا.

ليست كافية

كما اعتبر أن "العقوبات الاقتصادية على روسيا ليست كافية"، مطالباً بعقوبات أقوى على موسكو، وأضاف: "العقوبات يجب أن تُسكت الدعاية الإعلامية الروسية ضدنا".

إلى ذلك كشف "زيلينسكي" أن "روسيا تواصل منع القوافل الإنسانية من دخول ماريوبول"، موضحاً أيضاً أنها غير قادرة على الدخول إلى خاركيف.

<div class="paragraphs"><p>من غرب ماريوبول</p></div>

من غرب ماريوبول

وشدد على أنه "يجب محاسبة روسيا على الجرائم التي نفذتها ببلادنا"، كما أكد أن أوكرانيا ستواصل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، بحسب ما نقلت "العربية.نت".

معتادون على العقوبات

أتت هذه التصريحات بعد أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق الجمعة، أن بلاده معتادة على العقوبات الغربية منذ عام 2014، بحسب "رويترز".

وأضاف "لافروف"، في تصريحات صحافية، أن تلك العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكنها ستجعلها أقوى، كما قال: "سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات".

أكثر من 5 آلاف

يُذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف؛ ما استدعى استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب، كما جرّ على روسيا عقوبات موجعة فاق عددها 5 آلاف عقوبة، وطالت مختلف القطاعات.

<div class="paragraphs"><p>من&nbsp;كييف</p></div>

من كييف

إلى ذلك، أيقظت تلك العملية وسط هذا المدى من التوتر، شبح اندلاع حرب عالمية ثالثة، لاسيما مع اصطفاف دول الناتو بقوة إلى جانب كييف.

أوكرانيا
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية
الغزو الروسي
ماريوبول

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