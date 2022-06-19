قائد الجيش البريطاني يطالب جنوده بالاستعداد لمحاربة روسيا في حرب عالمية محتملة

طالب القائد الجديد للجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز، كل جنوده بالاستعداد لمحاربة روسيا في حرب عالمية ثالثة محتملة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عنه اليوم (الأحد).
وقال "ساندرز" في أول رسالة له منذ توليه المنصب الاثنين الماضي: "إن الهجوم الدامي الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا هزّ أسس الأمن العالمي، وهناك الآن ضرورة مُلحّة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".
وأضاف: "يجب أن نعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى، فالعالم تغير منذ غزو الديكتاتور الروسي لأوكرانيا، وهذا الغزو يؤكد ضرورة تحقيق هدفنا الأساسي وهو حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض".
وتعهّد "ساندرز" بتشكيل جيش يمكنه هزيمة روسيا في المعركة.
وشدد على أنه سيسرع في خططه؛ لتحديث الجيش، ونشره في الخارج على نطاق واسع للاستجابة بسرعة أكبر للأزمات، ولدعم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحرمان روسيا من فرصة احتلال مزيد من الدول.