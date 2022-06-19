قائد الجيش البريطاني يطالب جنوده بالاستعداد لمحاربة روسيا في حرب عالمية محتملة

وقال "ساندرز" في أول رسالة له منذ توليه المنصب الاثنين الماضي: "إن الهجوم الدامي الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا هزّ أسس الأمن العالمي، وهناك الآن ضرورة مُلحّة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".