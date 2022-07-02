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قائد طالبان يدعو العالم للكف عن "التدخل" في شؤون أفغانستان
دعا القائد الأعلى لجماعة طالبان هبة الله أخوند زاده، العالم إلى التوقف عن "التدخل" في الشؤون الأفغانية، معتبرًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو مفتاح النجاح في بلاده.
وتولى أخوند زاده الكلام في اجتماع لشخصيات دينية دعا إليه نظام الجماعة لتعزيز شرعيته، علمًا أنه لم يسبق أن صور علنًا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، ويعيش عادة في قندهار في جنوب البلاد.
وقال هبة الله أخوند في خطاب استمرّ ساعةً ونقلته الإذاعة الرسمية "يقولون لنا لماذا لا تفعلون هذا، لماذا لا تفعلون ذاك؟ لماذا يتدخل العالم في شؤوننا؟ لن نقبل تعليمات من أحد في العالم. لن ننحني إلا لله العليّ القدير".