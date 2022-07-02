قائد طالبان يدعو العالم للكف عن "التدخل" في شؤون أفغانستان

وتولى أخوند زاده الكلام في اجتماع لشخصيات دينية دعا إليه نظام الجماعة لتعزيز شرعيته، علمًا أنه لم يسبق أن صور علنًا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، ويعيش عادة في قندهار في جنوب البلاد.