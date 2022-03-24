قادة "الناتو" يبحثون الاستعداد للتهديد النووي لحرب روسيا على أوكرانيا

أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها بحثوا خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حرب روسيا على أوكرانيا، والاستعداد لكل السيناريوهات بما في ذلك التهديد النووي.