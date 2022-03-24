قادة "الناتو" يبحثون الاستعداد للتهديد النووي لحرب روسيا على أوكرانيا

أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها بحثوا خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حرب روسيا على أوكرانيا، والاستعداد لكل السيناريوهات بما في ذلك التهديد النووي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن الولايات المتحدة تواصل الاستعداد للرد والدفاع في حال حدوث هجوم كيميائي أو نووي.
وأوضح أن قادة الحلف ناقشوا تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أن الحلف يريد من الصين تحمّل مسؤولياتها في إطار الحرب في أوكرانيا، من خلال إدانة الغزو.