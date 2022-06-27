قادة مجموعة الـ7 يتعهدون بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

تعهَّد قادة مجموعة الدول السبع اليوم الاثنين بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، من خلال زيادة العقوبات على روسيا، ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.