قادة مجموعة الـ7 يتعهدون بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

تعهَّد قادة مجموعة الدول السبع اليوم الاثنين بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، من خلال زيادة العقوبات على روسيا، ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.
وطالب القادة في البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في قلعة في جبال الألب البافارية روسيا بالسماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنُّب تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
وقالوا: "ندعو روسيا بشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط، والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".
وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن تسليم بيلاروس صواريخ روسية ذات قدرة نووية.