قادة ورؤساء دول مجلس التعاون يهنئون محمد بن زايد لانتخابه رئيسًا للإمارات

هنأ قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقد بعث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب جلالته عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات لسموه على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما بعث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب جلالته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه رئيس دولة الإمارات بدوام الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يوفّقه في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق لتحقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي ورخاء.
كما بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والازدهار.
كما بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا له وللشعب الإماراتي المزيد من التقدم والنماء.