قادة ورؤساء دول مجلس التعاون يهنئون محمد بن زايد لانتخابه رئيسًا للإمارات

كما بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والازدهار.