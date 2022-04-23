قادرة على شن ضربات نووية.. روسيا تعتزم نشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات الخريف المقبل

وأفاد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، بأن الصواريخ ستنشر في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.