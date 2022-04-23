قادرة على شن ضربات نووية.. روسيا تعتزم نشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات الخريف المقبل

أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، أنها تعتزم نشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، المختبرة حديثاً من طراز "سارمات"، والقادرة على شن ضربات نووية بحلول الخريف المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
وأفاد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، بأن الصواريخ ستنشر في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.
وأضاف أن الصواريخ ستوضع في نفس المواقع، وفي نفس الصوامع مثل صواريخ فوييفودا، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
واعتبر "روجوزين" أن إطلاق الصاروخ "سارمات" كان حدثًا تاريخيًا سيضمن أمن أطفال روسيا وأحفادها خلال الثلاثين إلى الأربعين عامًا المقبلة.
وصاروخ "سارمات" الذي يلقب بـ "الشيطان 2"، والذي اختبر الأربعاء الماضي، قادر على حمل 10 أو أكثر من الرؤوس النووية، وضرب أهداف على بعد آلاف الأميال.