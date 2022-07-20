"الكاظمي": العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على الاعتداءات التركية بكردستان

وبيّن أن القوات التركية ارتكبت مجددًا انتهاكًا صريحًا وسافرًا للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال.