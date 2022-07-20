"الكاظمي": العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على الاعتداءات التركية بكردستان

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم (الأربعاء): "إن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية".
وشدد "الكاظمي" على أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وبيّن أن القوات التركية ارتكبت مجددًا انتهاكًا صريحًا وسافرًا للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال.
ولفت إلى أن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين.