قبل تسرب كارثي محتمل.. الأمم المتحدة توجّه نداءً لتمويل تفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر

توجّه الأمم المتحدة، غدًا (الأربعاء)، نداءً لجمع 144 مليون دولار؛ لتمويل عملية تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة صافر، المتهالكة العالقة قبالة سواحل اليمن.
وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، عن أمله في أن يسفر مؤتمر المانحين، الذي ينعقد بدعم من هولندا في لاهاي عن جمع الأموال بسرعة لتجنب حدوث كارثة على ساحل البحر الأحمر والمنطقة.
ولفت إلى أن المبلغ الذي يتطلعون إلى جمعه يعد مبلغًا هزيلاً قياسًا بالتأثير المحتمل لتسرب سيكون كارثيًا، ستتكلف إزالته 20 مليار دولار.