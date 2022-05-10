قبل تسرب كارثي محتمل.. الأمم المتحدة توجّه نداءً لتمويل تفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر

وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، عن أمله في أن يسفر مؤتمر المانحين، الذي ينعقد بدعم من هولندا في لاهاي عن جمع الأموال بسرعة لتجنب حدوث كارثة على ساحل البحر الأحمر والمنطقة.