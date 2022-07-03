"قبل فوات الأوان".. فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الحفريات الإسرائيلية أسفل الأقصى

وبيّنت الوزارة أن هذه الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، وبما يشكل من مخاطر على الأقصى، خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته للتساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران.