قبل قمة الجزائر.. الجامعة العربية تعقد اجتماعًا في لبنان

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الثلاثاء أن وفدًا من دول جامعة الدول العربية سيتوجه إلى لبنان لحضور اجتماع، يستمر يومين، يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين في ذلك البلد الذي تعصف به الأزمات.