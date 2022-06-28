قبل قمة الجزائر.. الجامعة العربية تعقد اجتماعًا في لبنان

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الثلاثاء أن وفدًا من دول جامعة الدول العربية سيتوجه إلى لبنان لحضور اجتماع، يستمر يومين، يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين في ذلك البلد الذي تعصف به الأزمات.
وبيَّن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن مسؤولين، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيصلون إلى لبنان الجمعة المقبلة، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف "بو حبيب" بأن القائمة النهائية للمسؤولين لم تتأكد بعد، لكنها تضم وزراء من دول عربية عدة، سيلتقون الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المؤقت ورئيس البرلمان.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن في زيارته الأخيرة للبنان في مارس (آذار) أن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري سينعقد في بيروت قبل القمة في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني).