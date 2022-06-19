قبل يوم من تسلم "سعيد" مسودته .. تونسيون يحتجون ضد الدستور الجديد

تظاهر المئات في العاصمة التونسية، اليوم (الأحد)، في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للاستفتاء الدستوري، الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وسار المتظاهرون عبر العاصمة التونسية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط وجود مكثف للشرطة، وفقاً لـ"رويترز".
وأعقبت المظاهرة التي نظمتها جبهة الإنقاذ، مظاهرة مماثلة أمس، دعا إليها الحزب الدستوري الحر احتجاجاً على الاستفتاء، وإضراب الخميس الماضي نظمه الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ الكبير، احتجاجاً على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مما شل مناحي الحياة في معظم أنحاء البلاد.
ويسلم رئيس لجنة الدستور، المسودة الجديدة لما وصفه بالدستور الديمقراطي إلى الرئيس قيس سعيد غداً، قبل استفتاء 25 يوليو (تموز).