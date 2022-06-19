قبل يوم من تسلم "سعيد" مسودته .. تونسيون يحتجون ضد الدستور الجديد

وأعقبت المظاهرة التي نظمتها جبهة الإنقاذ، مظاهرة مماثلة أمس، دعا إليها الحزب الدستوري الحر احتجاجاً على الاستفتاء، وإضراب الخميس الماضي نظمه الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ الكبير، احتجاجاً على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مما شل مناحي الحياة في معظم أنحاء البلاد.