قتلى في إطلاق نار داخل مجمع للتسوّق في كوبنهاغن

أفادت الشرطة الدنماركية أن إطلاق النار الذي حدث داخل مركز للتسوّق في كوبنهاغن أسفر عن "قتلى عديدين"، إضافة الى عديدٍ من الجرحى.
وقال قائد شرطة كوبنهاغن سورين توماسن، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه فيه الذي أوقفته الشرطة، في وقت سابقٍ، هو "دنماركي" عمره 22 عاماً.
وبعد يومين من تنظيم المرحلة الثالثة من سباق طواف فرنسا للدرّاجات في العاصمة الدنماركية، وقع إطلاق النار بعد الظهر داخل مركز فيلدز للتسوّق في منطقة اماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.
وكتبت الشرطة على تويتر مساء "تمّ توقيف شخص على صلة بإطلاق النار. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيدٍ من المعلومات عن هويته".
وبعدما أبلغ شهود عن إطلاق عيارات نارية، وصلت تعزيزات كبيرة للشرطة الى محيط مركز التسوّق المترامي.
وأظهرت مشاهد من المكان مسعفين ينقلون جريحاً وأمهات يحملن أطفالهن ويحاولن تهدئتهم.
وأوضحت رئيسة بلدية كوبنهاغن، أنه تمّ تشكيل خلية أزمة.