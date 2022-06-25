قُتل شخصان وأُصيب 14 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطيرة في ملهى بالنرويج

قُتل شخصان وأُصيب 14 آخرون بجروحٍ؛ بعضهم في حالة خطيرة، من جرّاء إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو.
وسُمع دوي إطلاق نار الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي في ثلاثة مواقع.
وترجّح الشرطة أن المشتبه فيه هو الشخص الوحيد الذي نفّذ الهجوم، لكنها لم تذكر أي دافع للجريمة.
وأطلق منفّذ الهجوم النار في حانة لندن بوب، كما فتح النار في نادي نيلسن للجاز والوجبات السريعة.
وقال أولاف روينبرغ، الصحفي في إذاعة "إن آر كيه" العامة: "رأيت رجلاً معه حقيبة وصل إلى المكان، ثم تناول سلاحاً نارياً وبدأ بإطلاق النار".
وقال شاهد عيان في حانة لندن بوب للإذاعة، إن شظايا زجاج محطم نتيجة إطلاق النار تطايرت في الجو وأصابته.
وأضاف: "كنت في الحانة الخارجية عندما حدث ذلك. وسمعت دوي طلق ناري، ثم أصابتني شظية زجاج، بعدها سمعت دوي مزيدٍ من الطلقات، وهربت إلى الحانة الداخلية محاولاً اصطحاب أكبر عدد ممكن من الناس معي".