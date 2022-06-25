قُتل شخصان وأُصيب 14 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطيرة في ملهى بالنرويج

وأضاف: "كنت في الحانة الخارجية عندما حدث ذلك. وسمعت دوي طلق ناري، ثم أصابتني شظية زجاج، بعدها سمعت دوي مزيدٍ من الطلقات، وهربت إلى الحانة الداخلية محاولاً اصطحاب أكبر عدد ممكن من الناس معي".