قتل وتعذيب وقصف مساكن.. الحوثيون يرتكبون 203 خروقات للهدنة خلال 13 يوماً

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 203 خروقات للهدنة خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل في عدد من المحافظات.
وأضافت أن الخروقات توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصليين، ومنع صلاة التراويح في العديد من المساجد، وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف الغير موجهة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وبيّن أن المليشيات الحوثية تسببت في مقتل 16 مدنياً وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطاف 46 مدنياً بينهم أطفال في عدد من المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضحت أنها وثقت 61 حالة تضرر طالت الممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، ونهب وإتلاف 9 مزارع، ونهب 12 مركبة ووسائل نقل، واقتحام مليشيات الحوثي لـ9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنع توزيع المساعدات الرمضانية والملابس على الفقراء والمحتاجين.
وذكرت الشبكة أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً على محافظة مأرب، بالإضافة إلى استهداف المدينة بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوز وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات وتسبب القصف الصاروخي للمليشيات بسقوط 4 ضحايا، و3 حالات قتل نتيجة القنص المباشر.