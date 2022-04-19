قتل وتعذيب وقصف مساكن.. الحوثيون يرتكبون 203 خروقات للهدنة خلال 13 يوماً

وأضافت أن الخروقات توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصليين، ومنع صلاة التراويح في العديد من المساجد، وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف الغير موجهة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.