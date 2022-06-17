قتيلان وجريح بإطلاق نار أمام كنيسة في ولاية ألاباما الأمريكية

وأضاف: "حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل مشتبه فيه بمفرده إلى اجتماع كنسي صغير وبدأ بإطلاق النار، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، تُوفي اثنان منهم، فيما يتلقى الآخر العلاج من إصابة مجهولة في مستشفى محلي".