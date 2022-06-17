قتيلان وجريح بإطلاق نار أمام كنيسة في ولاية ألاباما الأمريكية

قُتل شخصان وأُصيب آخر من جرّاء إطلاق نارٍ أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.
وقال ضابط في شرطة فيستافيا هيلز، في إفادة صحفية، إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أُصيبوا بالرصاص.
وأضاف: "حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل مشتبه فيه بمفرده إلى اجتماع كنسي صغير وبدأ بإطلاق النار، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، تُوفي اثنان منهم، فيما يتلقى الآخر العلاج من إصابة مجهولة في مستشفى محلي".
وفي إفادة سابقة، قالت الشرطة إن شخصاً تُوفي وأُصيب اثنان من جرّاء الهجوم.
وأكّدت الشرطة أنها احتجزت مشتبهاً فيه، وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة.