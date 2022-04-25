قتيلان ومصاب في محاولة دهس "فاشلة" وسط العاصمة الفرنسية

وروى سائح مصري عرّف عن نفسه باسم "السماك"، لوكالة "فرانس برس"، أنه كان على شرفة أحد الفنادق عندما حصلت الواقعة. وقال: "سمعت (إطلاق) أربع رصاصات، وعندما نظرتُ، رأيت رجلًا يجري من عشرة إلى خمسة عشر مترًا، ثم انهار. لا يبدو أنه كان السائق، بل عابر سبيل".