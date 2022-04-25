قتيلان ومصاب في محاولة دهس "فاشلة" وسط العاصمة الفرنسية

لجأت عناصر من الشرطة الفرنسية إلى إطلاق النار على سيارة حاولت صدمهم في وسط باريس؛ مما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث.
واستنادًا إلى العناصر الأولى التي تم جمعها؛ فقد كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها؛ وفق ما قاله المصدر نفسه؛ مشيرًا إلى أن السيارة اتجهت بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم؛ بحسب ما علمته وكالة "فرانس برس" من مصدر في الشرطة.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الفرنسية في مكان الواقعة في قلب العاصمة، وحصلت هذه الواقعة عند جسر نوف في وسط باريس، وقبل ساعات قليلة من ذلك كان نحو ألفين من أنصار ماكرون يحتفلون بفوزه في ساحة شان دو مارس الواقعة على بُعد نحو كيلومترين.
وروى سائح مصري عرّف عن نفسه باسم "السماك"، لوكالة "فرانس برس"، أنه كان على شرفة أحد الفنادق عندما حصلت الواقعة. وقال: "سمعت (إطلاق) أربع رصاصات، وعندما نظرتُ، رأيت رجلًا يجري من عشرة إلى خمسة عشر مترًا، ثم انهار. لا يبدو أنه كان السائق، بل عابر سبيل".
وحضرت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الواقعة.