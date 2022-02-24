قذائف "هجوم إلكتروني مدمر" تقرع مواقع رئيسية للحكومة الأوكرانية

تعطلت مواقع رئيسية للحكومة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد يوم تعاملت فيه الوكالات الأوكرانية مع هجمات إلكترونية متعددة، وسط تصاعد المخاوف بشأن انتقال القوات الروسية إلى المناطق الانفصالية في أوكرانيا، حسب ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وذكرت الشبكة أن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ومواقع وزارات الخارجية والبنية التحتية والتعليم وغيرها، واجهت أعطالاً.

وفي عملية قرصنة منفصلة وربما أكثر خطورة قبل ساعات، تم العثور على أداة لمسح البيانات على مئات أجهزة الكمبيوتر في أوكرانيا، وفقًا لباحثي الأمن السيبراني، مما أثار مخاوف من أن هجومًا إلكترونيًا مدمراً كان يتكشف وسط التصعيد العسكري الروسي، بحسب ما نقلت "رويترز".