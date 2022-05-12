"قرابين الدم".. اليمن يطالب بملاحقة "الحوثيين" دولياً لتجنيدهم الأطفال

وأكد وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن إطلاق مليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها؛ تمهيداً للزجّ بهم في جبهات القتال، يكشف عن نواياها المُبيّتة لجرّ البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الأطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام.