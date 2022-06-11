قضية اللاجئين في بريطانيا.. أول رحلة إلى رواندا الثلاثاء

سمحت محكمة بريطانية بنقل طالبي لجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا على الرغم من محاولة نشطاء وقف عملية الترحيل المقررة يوم الثلاثاء.
وبموجب سياسة الحكومة البريطانية، سيتم نقل أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكلٍ غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلب لجوء هناك.
وثمة استعدادات لنقل نحو 31 شخصاً، في أول رحلة ستنطلق إلى رواندا يوم الثلاثاء، وستنظر محكمة استئناف في القضية يوم الإثنين.
ومن المقرر إجراء مراجعة قضائية كاملة، حيث سينظر القضاء البريطاني في طعن على السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو.