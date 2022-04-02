قطر ترحب بإعلان الأمم المتحدة التوافق على التهدئة في اليمن

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد الخطوة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط جميع الفاعلين في المشهد اليمني -بدعم من المجتمع الدولي- في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.