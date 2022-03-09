"قطعة معدنية كبيرة في قاع البحر".. مسؤولة أمريكية: "نورد ستريم 2" بات ميتًا

بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حظرًا على وارادات النفط الروسي، قالت، فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء: إن خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، والمستهدف بتدابير عقابية فرضتها برلين وواشنطن ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا؛ بات "ميتًا" ولا مجال لـ"إحيائه".