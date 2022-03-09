"قطعة معدنية كبيرة في قاع البحر".. مسؤولة أمريكية: "نورد ستريم 2" بات ميتًا

بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حظرًا على وارادات النفط الروسي، قالت، فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء: إن خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، والمستهدف بتدابير عقابية فرضتها برلين وواشنطن ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا؛ بات "ميتًا" ولا مجال لـ"إحيائه".
وقالت "نولاند" خلال جلسة استماع برلمانية: "أعتقد أن نورد ستريم 2 بات الآن ميتًا، إنه قطعة معدنية كبيرة في قاع البحر ولا أعتقد أن إحياءه ممكن".
وتأتي تصريحات "نولاند" بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط الروسي؛ فيما تخطط أوروبا لتقليل وارداتها من الطاقة الروسية.
ويحمل الخط -في حال افتتاحه- الغاز من روسيا عبر البحر إلى ألمانيا وأوروبا.
وأعلنت ألمانيا إيقاف العمل بخط الأنابيب الذي كلف روسيا أكثر من 10 مليارات دولار، وكان يُفترض افتتاحه هذا العام؛ ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.