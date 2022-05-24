قطعوا من الدرج.. فلسطين لأمريكا: تدخلي لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزازي على الحرم محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو، وجزء لا يتجزّأ من عمليات تهويد قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة بما يخدم روايات الاحتلال التلمودية وأطماعه الاستعمارية التوسعية.