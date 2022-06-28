قمة "الناتو".. "ستولتنبرج": العالم سيصبح أقل أمنًا إذا انتصر "بوتين" في أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، أن "العالم سيصبح مكانًا أقل أمنًا إذا فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا".
وقال "ستولتنبرج" في افتتاح قمة حلف الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد: "إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح إكراه، والعقوبات عليها ثمن يستحق أن ندفعه مقابل الحرية، لكن الثمن الأغلى بكثير هو ذلك الذي تدفعه أوكرانيا".
وأضاف: "إن من مصلحتنا أن ندعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأعرب الأمين العام لـ"الناتو" عن خيبة أمله حيال عدم إدانة الصين للغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر أن أوكرانيا تواجه وحشيةً لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.