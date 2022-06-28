قمة "الناتو".. "ستولتنبرج": العالم سيصبح أقل أمنًا إذا انتصر "بوتين" في أوكرانيا

وقال "ستولتنبرج" في افتتاح قمة حلف الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد: "إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح إكراه، والعقوبات عليها ثمن يستحق أن ندفعه مقابل الحرية، لكن الثمن الأغلى بكثير هو ذلك الذي تدفعه أوكرانيا".