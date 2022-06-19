قمة مصرية أردنية بحرينية تبحث تحديات التطورات الإقليمية والدولية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن "السيسي" أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبها.
وأضاف أن الرئيس المصري عبّر عن حرص بلاده على تعزيز جهود العمل العربي المشترك، في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.
وبيّن "راضي" أن ضيفي مصر أكدا الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظّم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم.
وأفاد بأن مباحثات القمة تناولت مسارات التعاون البنّاء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.
وذكر أن القادة الثلاثة رحبوا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.