قمة مصرية أردنية بحرينية تبحث تحديات التطورات الإقليمية والدولية

وبيّن "راضي" أن ضيفي مصر أكدا الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظّم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم.