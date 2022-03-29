قناة السويس تزيد رسوم عبور السفن من 5 % إلى 20 %

وأضاف "ربيع" بأن زيادة الرسوم مؤقتة، وأنه سيُجرى النظر فيها خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع السوق، وتغيُّر الوضع الراهن، وطبقًا لحركة التجارة العالمية حفاظًا على العملاء.