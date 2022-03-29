قناة السويس تزيد رسوم عبور السفن من 5 % إلى 20 %

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الثلاثاء زيادة رسوم عبور السفن بالقناة خلال مارس الجاري من خمسة إلى 20 في المئة.
وأفاد رئيس الهيئة أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفي بأن زيادة رسوم عبور السفن بالقناة خلال مارس الجاري من خمسة إلى 20 في المئة ترجع للحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عنها من ارتفاع نوالين الشحن البحري ستة أضعاف، وارتفاع أسعار تأجير السفن، وزيادة أسعار النفط.
وأضاف "ربيع" بأن زيادة الرسوم مؤقتة، وأنه سيُجرى النظر فيها خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع السوق، وتغيُّر الوضع الراهن، وطبقًا لحركة التجارة العالمية حفاظًا على العملاء.