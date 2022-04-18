قناصة الاحتلال أعلى المسجد.. إسرائيل تؤمّن اقتحام "الأقصى" لمدّعي الهيكل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في قرية حوسان غرب بيت لحم.