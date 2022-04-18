قناصة الاحتلال أعلى المسجد.. إسرائيل تؤمّن اقتحام "الأقصى" لمدّعي الهيكل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعدادٍ كبيرة المسجد الأقصى، في محاولةٍ لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصاراً على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ25 عاماً من دخول الاقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في قرية حوسان غرب بيت لحم.