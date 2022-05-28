قنبلة جديدة تطلقها روسيا.. أمريكا وراء جدري القردة: هنا مختبراتها فحققوا!

ووفقًا له: تم تنفيذ مشروع UP-4 واسع النطاق في أوكرانيا لدراسة إمكانية انتشار العدوى الخطيرة بشكل خاص من خلال الطيور المهاجرة، كما تم جمع 991 عينة بيولوجية للفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020.