كاتب بريطاني: مستقبل روسيا وبوتين شخصيًّا.. يعتمد على شخص واحد

ويستعين الكاتب بقول السفير البريطاني السابق لدى موسكو، السير توني برينتون: إن "الصين هي ذلك الثقب الكبير في حملة العقوبات الغربية على روسيا"؛ ومن ثم يحذّر "برينتون" الساسة في لندن من مغبة تقارب بوتين مع بكين.

ويعتقد "برينتون" أن محاولات عزل روسيا قد تفضي إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بينها وبين الصين، والذي قد يتسع لتدشين خط غاز جديد، يمكن أن يعوض خسارة خط نورد ستريم2 الذي كان منوطًا بنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ويُرجّح "كونرادي" أن تقدم الصين دعمًا اقتصاديًّا من خلف الكواليس لروسيا، كما فعلت إبان عقوبات 2014؛ إثر ضم شبه جزيرة القرم.

ويرى الكاتب أنه مما لا شك فيه أن للصينيين اليد العليا في علاقتهم مع الروس.

ويستشهد على ذلك بقول برينتون: "الغرب يدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تمامًا كما أن الغرب يدعم تايوان في مواجهة الصين، وسيراقب الصينيون عن كثب كيف سيتعامل الغرب مع العدوان الروسي على أوكرانيا.. لكن الأمر المؤكد هو استمتاع الصينيين بفكرة أن اعتماد الروس عليهم في ازدياد".