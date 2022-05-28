كارثة تفجّر مظاهرات بإيران.. انهار مبنى الـ 10 طوابق وقتل العشرات!

استخدمت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع، وأطلقت عيارات تحذيرية؛ لتفريق تظاهرة احتجاج في جنوب غرب البلاد بعد انهيار مبنى تسبّب في مقتل 28 شخصاً.
وكان قد انهار مبنى "متروبول" المكوّن من عشرة طوابق قيد البناء في آبادان؛ إحدى المدن الكبرى في محافظة خوزستان، جزئياً، الإثنين الماضي، وهو مبنى وسط شارع مزدحم.
ومنذ الأربعاء، تشهد آبادان ومدن أخرى تظاهرات ليلية في خوزستان للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الكارثة التي تعد من الحوادث التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى منذ سنوات، بحسب "الفرنسية".
وشهدت مدن عدة بوسط إيران، بينها أصفهان ويزد، تظاهرات أخرى جرت أمس تضامناً مع أسر الضحايا.