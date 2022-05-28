كارثة تفجّر مظاهرات بإيران.. انهار مبنى الـ 10 طوابق وقتل العشرات!

ومنذ الأربعاء، تشهد آبادان ومدن أخرى تظاهرات ليلية في خوزستان للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الكارثة التي تعد من الحوادث التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى منذ سنوات، بحسب "الفرنسية".