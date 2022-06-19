كارثةٌ لا تقتنع بها روسيا.. سيناريو "تدمير أوكرانيا لأطول جسر بأوروبا"!

وتابعت: "في غضون ذلك، تحرز روسيا تقدمًا تدريجيًّا في الشرق، لكنها لم تستحوذ عليه بالكامل؛ علاوة على ذلك، تعرضت مؤخرًا لانتكاسات كبيرة من أوكرانيا؛ حيث تحصل كييف الآن على الذخيرة الإضافية التي طلبتها من الولايات المتحدة، وتحصل على نظام أسلحة متقدم إضافي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ مما يعني أيضًا استجابة أكثر فاعلية للتقدم الروسي في الشرق، بعبارة أخرى: لم تنتهِ الحرب بعد.. وتواصل أوكرانيا مقاومة جهود روسيا للسيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية".