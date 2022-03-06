كانت متجهة لدولة خليجية.. إيران تعلن غرق إحدى سفنها: إنقاذ جميع الركاب والبحارة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن إحدى سفن الشحن التابعة لها غرقت في المياه الإقليمية بالخليج العربي.

وأوضح حاكم مدينة "دير" التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، يونس باربر، أن "سفينة شحن إيرانية غرقت في مياه ميناء دير بالقرب من منطقة مطاف في الخليج العربي".

وتابع باربر: "بمساعدة زوارق قوات البحرية التابعة للحرس الثوري، تم إنقاذ جميع ركاب وبحارة هذه السفينة".

ووفق بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "سفينة الشحن كانت في طريقها من ميناء هندجان في محافظة خوزستان إلى إحدى الدول الخليجية، وغرقت صباح اليوم بالقرب من مدينة مطاف".

وبشأن طاقم السفينة، بيّن "باربر" أن سفينة الشحن هذه كانت تُقل 6 بحارة تم إنقاذهم من قِبَل زوارق القاعدة البحرية الإيرانية في ميناء دير.

وعن سبب غرق سفينة الشحن الإيرانية، قال: إن "السبب الدقيق لا يزال غير معروف بعدُ، والمعلومات ستقدم بعد التحقيق في الحادث".

ويقع ميناء دير جنوب إيران، ويبعد مسافة 200 كيلومتر جنوب محافظة بوشهر، ويضم الميناء ثلاثة أرصفة رئيسية، ويُعد أكبر ميناء صيد في إيران.