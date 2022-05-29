كفّوا عن الانتهاكات.. الأردن تدين اقتحام متطرفين وعضو كنيست للأقصى

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول، اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً على أنّ المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب السفير "أبوالفول" "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكفّ عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.