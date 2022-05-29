كفّوا عن الانتهاكات.. الأردن تدين اقتحام متطرفين وعضو كنيست للأقصى

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول، اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً على أنّ المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.