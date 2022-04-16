كم بلغ دخل الرئيس الأميركي وزوجته خلال عام 2021؟

بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض أمس، وأوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).