كم مرة تصلى؟ مسلمون يقاضون أمريكا لاستجوابهم عن دينهم والمحاكم ترد!

اتّهم ثلاثة مواطنين أمريكيين سلطات الهجرة الفيدرالية بإيقافهم في كل مرة يعودون فيها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستجوابهم بشأن دينهم الإسلامي؛ حيث أثيرت هذه المزاعم في دعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.
المواطنون هم ثلاثة رجال مسلمين يعيشون في مناطق مختلفة من البلاد، أحدهم يعمل في العقارات التجارية، والثاني في الخدمات المالية، والثالث إمام مسجد محلي، أوقفهم رجال الهجرة وأخضعهم لتفتيش ثانوي؛ حيث سألهم الضباط أسئلة مثل ما إذا كانوا من السنة او الشيعة، وعدد مرات الصلاة وبعض الجوانب عن الإسلام.
وقالت تقارير أمريكية: إن اتحاد الحريات المدنية في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس، أشار إلى أن هذه الممارسة ترقى إلى مستوى التمييز الديني وانتهاك حقوق المواطنين.
وطالب المسلمون في الدعوى من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهي الوكالة التي تشرف على الموانئ الجوية والبرية، التوقف عن الاستجواب الديني.
ويشتكي عدد من المسلمين الأمريكيين مراراً وتكراراً أنهم يتعرضون لعمليات تفتيش واستجواب غير متناسبة، لكن المحاكم رفضت تحديات الحقوق المدنية لممارسات الفحص المكثفة في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى، قائلة إنها ضرورية لأسباب أمنية لا علاقة لها بـ"دين الشخص".