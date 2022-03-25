كم مرة تصلى؟ مسلمون يقاضون أمريكا لاستجوابهم عن دينهم والمحاكم ترد!

المواطنون هم ثلاثة رجال مسلمين يعيشون في مناطق مختلفة من البلاد، أحدهم يعمل في العقارات التجارية، والثاني في الخدمات المالية، والثالث إمام مسجد محلي، أوقفهم رجال الهجرة وأخضعهم لتفتيش ثانوي؛ حيث سألهم الضباط أسئلة مثل ما إذا كانوا من السنة او الشيعة، وعدد مرات الصلاة وبعض الجوانب عن الإسلام.