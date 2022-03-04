كورونا عربياً.. 499 إصابة جديدة في الكويت.. وفلسطين تسجل 797 حالة إيجابية

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 621965 حالة.
وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إنه "تم تسجيل 1205 حالات شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 612586 متعافياً"، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.5%.
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2543 حالة وفاة، مبينًا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6836 حالة ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد - 19" إلى 174.
وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 11533،ليصبح مجموع الفحوصات 7703089، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4.3 في المئة.
كما سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1855 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وسجلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 357920 إصابة.
وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان إن "من بين حالات الإصابة الجديدة 147 حالة ضمن المجتمع، و9 حالات ضمن المسافرين"، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 385 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 354752 حالة.
كما سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 وفيات، و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 497 ألفًا و279 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و288 حالة.