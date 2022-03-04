كورونا عربياً.. 499 إصابة جديدة في الكويت.. وفلسطين تسجل 797 حالة إيجابية

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2543 حالة وفاة، مبينًا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6836 حالة ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد - 19" إلى 174.