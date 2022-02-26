كورونا.. فلسطين تسجل 1057 إصابة جديدة و287 حالة بقطر

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 10 وفيات، و1057 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و3341 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.3%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

قطر

سجلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية 297 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" .

وقالت وزارة الصحة العامة في بيان: إن من بين حالات الإصابة الجديدة، 249 حالة ضمن المجتمع، و48 حالة ضمن المسافرين ، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 779 حالة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 351746 متعافيا.