كورونا في إيطاليا تسجّل 70 ألف إصابة جديدة وأستراليا 41696

سجّلت إيطاليا 70 ألفاً و34 إصابة بفيروس كورونا، و131 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 16 مليوناً و349 ألفاً و788، والوفيات إلى 163 ألفاً و244 حالة.
سجّلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 41696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الأسترالية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 5 ملايين و889 ألفاً و48 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و189 وفاة، مبينةً أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 5 ملايين و509 آلاف و57 حالة.