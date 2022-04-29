كورونا في إيطاليا تسجّل 70 ألف إصابة جديدة وأستراليا 41696

وذكرت وزارة الصحة الأسترالية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 5 ملايين و889 ألفاً و48 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و189 وفاة، مبينةً أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 5 ملايين و509 آلاف و57 حالة.