كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 50 ألف إصابة وبريطانيا 15 ألفاً

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 50568 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 136 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22724 حالة وفاة.