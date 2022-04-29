كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 50 ألف إصابة وبريطانيا 15 ألفاً

سجّلت كوريا الجنوبية أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 50568 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 136 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22724 حالة وفاة.
سجّلت بريطانيا 14 ألفاً و682 إصابة بفيروس كورونا، و248 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكّدة في البلاد، إلى 22 مليوناً و201 ألف و340 إصابة، والوفيات إلى 175 ألفاً و330 حالة.